Angelika Hutter evade dalla comunità e viene investita da un' auto è gravissima | aveva travolto e ucciso una famiglia intera
Angelika Hutter, coinvolta in un incidente a Ronco all’Adige, si trova in condizioni gravissime dopo essere stata investita da un'auto. La donna, che aveva recentemente causato la morte di una famiglia intera durante un episodio precedente, era evasa dalla comunità. L’incidente solleva ancora una volta preoccupazioni sulla sicurezza e sulle dinamiche di gestione dei casi di persone con problematiche psichiche.
Angelika Hutter versa in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto a Ronco all’Adige, in provincia di Verona. La donna, di nazionalità tedesca, 34 anni, si trovava in una comunità in cui stava scontando la condanna in via definitiva a quattro anni e otto mesi per aver investito. 🔗 Leggi su Today.it
