Ange Capuozzo infortunato | Tolosa comunica l’entità dell’infortunio Sei Nazioni a rischio?

Tolosa ha annunciato che Ange Capuozzo ha subito una frattura di un dito durante l’ultima giornata del Top 14. L’entità dell’infortunio potrebbe influire sulla sua partecipazione alle prossime partite, compreso il Sei Nazioni. Restano da valutare i tempi di recupero e l’impatto sulla sua disponibilità in nazionale. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Ange Capuozzo ha rimediato la frattura di un dito durante l’ultima giornata del Top 14, il massimo campionato francese di rugby. L’ala della Nazionale Italiana è stato costretto a uscire nel corso del confronto tra il suo Tolosa e il La Rochelle, vinto per 60-14 dalla compagine in cui milita la stella della palla ovale tricolore (tra l’altro in quel match si è registrato anche il rientro del formidabile transalpino Antoine Dupont dopo un lungo stop). Il club francese ha comunicato che Ange Capuozzo resterà fuori per almeno tre settimane a causa di questo infortunio e dunque n on sarà a disposizione della capolista per gli incroci di campionato contro Perpignan (3 gennaio) e Section Paloise (24 gennaio) e per i due match di Champions Cup (contro i Saracens l’11 gennaio e contro i Sale Sharks il 17 gennaio). 🔗 Leggi su Oasport.it

