Ancora danni a San Cataldo divelte le recinzione e il cancello pedonale

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, al cimitero di San Cataldo sono stati danneggiati alcuni elementi di ingresso, tra cui un cancello pedonale e parte della recinzione vicino agli orti comunali. Si tratta di un episodio di vandalismo che si ripete, lasciando ancora una volta il sito in condizioni di vulnerabilità e richiedendo interventi di ripristino.

Nuovo episodio di vandalismo al cimitero di San Cataldo: nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, ignoti hanno forzato uno degli ingressi pedonali e nuovamente abbattuto la recinzione sul lato degli orti comunali. Si tratta della stessa barriera già divelta il 27 dicembre, quando alcuni vandali.

Vandali al cimitero di San Cataldo, danni e un tentativo di incendio È avvenuto nella notte. Il mistero dei cancelli trovati regolarmente chiusi...

