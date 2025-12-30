Ancona vince la finale

La Rappresentativa di Ancona ha conquistato la vittoria nella finale del Torneo delle Province Under 15, disputata domenica al Campo Federale Paolinelli. La partita ha visto la selezione di Ancona prevalere sui rivali di Macerata, portando a casa il titolo in una gara equilibrata e ben giocata.

La Rappresentativa di Ancona si aggiudica il Torneo Delle Province Under 15. Questo il verdetto della finale, disputata domenica al Campo Federale Paolinelli, tra la selezione della provincia di Ancona e quella di Macerata. Una finale combattuta (3 tempi da 30’), vinta 2-1 dalla Rappresentativa del capoluogo e scesa in campo in maglia gialla. Le reti tutte nella seconda metà di gara: vantaggio Ancona con l’1-0 di Stimilli al 59’, pareggio dell’undici maceratese sfruttando una sfortunata autorete di Lampa al 64’; il timbro decisivo è di Rosus al minuto 77, con la rete del 2-1 definitivo. Applausi per tutti a fine gara, da parte dei numerosi presenti sugli spalti del campo federale, rivolti sia ai ragazzi vincitori guidati in panchina da Melissa Marchetti, sia per i ragazzi sconfitti selezionati e allenati da Adriano Petrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona vince la finale Leggi anche: Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona vola e vince ancora, stavolta in trasferta Leggi anche: Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona vola e vince ancora: Volturno battuto 18-6 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ancona vince la finale; Casoni 3.53.66 nei 1500 indoor ad Ancona; MASTER GORIZIANA: VINCE SIMONE RINALDI; Beffa nel finale per l’Okasa Falconara. Vince l’Altamura. Ancona vince la finale - La Rappresentativa di Ancona si aggiudica il Torneo Delle Province Under 15. msn.com

L'Ancona vince a Termoli, Maurizi soddisfatto: «La reazione dopo l'Ostiamare c'è stata. Gli errori? Ci lavoreremo» - Una partita sulle montagne russe per i biancorossi che dopo un buon avvio si sono ritrovati a testa in giù al primo tiro in porta del ... corriereadriatico.it

Coppa Italia di Serie D, in campo i trentaduesimi di finale: fari su Fossombrone-Ancona e Foligno-Atletico Ascoli - ANCONA Fari puntati sui trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D. corriereadriatico.it

Giovanna canta “Adagio” di Lara Fabian | The Voice Senior Italy Finale

Il “Divini” vince il terzo premio all’hackathon del "Volterra" di Ancona Il “Divini” di San Severino Marche chiude il 2025 con un successo regionale: sei studenti della specializzazione di Informatica, infatti, hanno partecipato ad un hackathon, competizione che di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.