Ancisi fa le pulci a Palazzo Merlato | Bilancio comunale mai così ricco

Altro che tagli ai finanziamenti, il bilancio del Comune di Ravenna è tutto "grasso che cola". Usa questa immagine Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, per illustrare gli importi del bilancio 2026 (e triennale 2026-2028) del Comune di Ravenna approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale. In particolare, le entrate per le spese correnti, come ha fatto rilevare Ancisi, ammontano a 206 milioni, rispetto ai 193,2 previsti nel 2025 (il 6,6% in più), così come i trasferimenti dallo Stato saranno pari a 24,1 milioni contro i 20,5 milioni del 2025, il 17,6% in più. "Altro che tagli – ha insistito Ancisi – le spese correnti aumentano di continuo e lo Stato centrale non fa mancare il suo contributo".

