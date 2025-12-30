anche a milano la marcia per la pace

Anche a Milano, in occasione della 59ª Giornata Mondiale della Pace, la Comunità di Sant’Egidio invita a riflettere sull'importanza della pace. L’evento rappresenta un momento di memoria e di speranza, dedicato alle terre colpite da guerre, terrorismo e tensioni, dall’Ucraina al Medio Oriente. È un’occasione per promuovere il dialogo e la solidarietà, auspicando un impegno condiviso verso un futuro più pacifico.

Dopodomani, per la 59ma Giornata Mondiale della Pace, la Comunità di Sant’Egidio invita a cominciare il nuovo anno "facendo memoria di tutte le terre che dal Nord e al Sud del mondo attendono la fine delle guerre e del terrorismo, dai dolorosi conflitti ancora aperti in Ucraina e in Medio Oriente all’allarmante ritorno della minaccia di un confronto nucleare". Per questo organizza, a Capodanno, marce, manifestazioni e iniziative pubbliche in centinaia di città. A Milano è previsto un corteo che partirà alle 15,45 da piazza Santo Stefano, farà tappa alla Chiesa di San Vito al Pasquirolo dove pregano gli ortodossi russi e ucraini, e termina in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

