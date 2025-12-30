Ampliamento Casa della Salute Montecchio incassa il sì di Carelli

L’ampliamento della Casa della Salute di Montecchio è stato confermato, dopo un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e dell’Azienda Sanitaria Territoriale. Durante l’incontro sono state discusse le modalità di trasformazione della struttura in Casa di Comunità Hub, in accordo con le linee guida regionali per la riorganizzazione della sanità territoriale, garantendo un potenziamento dei servizi locali.

L'ampliamento della Casa della Salute di Montecchio si farà. Durante l'incontro che si è tenuto ieri tra il direttore generale dell'Ast 1 di Pesaro e Urbino Alberto Carelli, la direttrice del distretto sanitario di Pesaro Elisabetta Esposto, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, l'assessora alle Politiche Sanitarie Francesca Sparaventi e la coordinatrice infermieristica dei poliambulatori Aicha Ait Bassou si è tenuto un confronto sulle modalità con cui la Casa della Salute di Montecchio verrà progressivamente trasformata in Casa di Comunità Hub, in linea con gli indirizzi regionali sulla riorganizzazione della sanità territoriale.

Emilia Romagna. Inaugurata la Casa della Salute di Montecchio. Sarà riferimento distrettuale per salute mentale e assistenza anziani - L'investimento complessivo per la nuova struttura ammonta a circa 9 milioni di euro tra fondi statali, regionali e fondi propri dell’Ausl. quotidianosanita.it

Emilia Romagna. Ausl Reggio Emilia, servizi trasferiti in Casa della salute di Montecchio - Da ieri sono operativi nella nuova sede i seguenti servizi: Direzione del Distretto, Urp, Centro per i disturbi cognitivi, Cure primarie, Servizio infermieristico domiciliare, compresa l’accoglienza ... quotidianosanita.it

