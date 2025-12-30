Amori e tradimenti a teatro In scena ‘Il lago dei cigni’
Il teatro Comunale Claudio Abbado si prepara a concludere il 2025 con la rappresentazione di
Il teatro Comunale Claudio Abbado chiude il 2025 con uno degli appuntamenti più attesi e amati del balletto classico: ‘ Il lago dei cigni ’, su musica di Pyotr Tchaikovsky con le immortali coreografie di Marius Petipa, messo in scena dal Russian Classical Ballet. Lo spettacolo andrà in scena stasera alle 20.30 e domani alle 17. Questa rappresentazione incarna al meglio lo spirito del grande balletto classico e rappresenta il modo ideale per celebrare gli ultimi giorni dell’anno all’insegna della bellezza, dell’armonia e della forza espressiva della danza. Il Lago dei cigni è considerato l’icona dei balletti romantici ottocenteschi: una storia di amore e tradimento, nel confronto eterno tra bene e male che continua da più di un secolo a deliziare il pubblico di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
