Amom | avviati i licenziamenti collettivi Il sindaco | Inaccettabile Non staremo a guardare

Il Comune di Civitella in Valdichiana ha annunciato che monitorerà attentamente la situazione dei licenziamenti collettivi annunciati da Amom. Il sindaco Andrea Tavarnesi ha espresso la sua preoccupazione, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a tutelare i diritti dei lavoratori e a intervenire qualora fosse necessario. La questione riguarda i dipendenti dell’azienda Amon spa di Badia al Pino, ora al centro di una fase di incertezza.

"Il Comune non starà a guardare". A dirlo è il sindaco di Civitella in Valdichiana, Andrea Tavarnesi, che attraverso una nota stampa interviene circa la situazione vissuta dai dipendenti dell'azienda Amon spa di Badia al Pino, che in queste ultime ore avrebbero ricevuto la comunicazione di avvio.

