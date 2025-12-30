Amiu Genova | il nuovo cda avvia i lavori

Oggi, martedì 30 dicembre, si è svolta la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione di Amiu Genova, presieduto da Paolo Macchi. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale delle attività del nuovo organismo, che si occuperà di definire le strategie e le priorità dell’azienda in un contesto di continuità e rinnovamento.

Prima riunione oggi, martedì 30 dicembre, per il nuovo consiglio di amministrazione di Amiu Genova presieduto da Paolo Macchi.Il cda è composto, lo ricordiamo, da Rossella D'Acqui, Mauro D'Ascenzi (designato dal Comune di Genova), Giovanna Damonte e Alessandro Pierandrei (designati dalla Città.

