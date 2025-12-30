America’s Cup si esce allo scoperto! La data per i primi allenamenti con le nuove barche E le regate preliminari…

A un mese dalla scadenza per l’iscrizione alla America’s Cup 2027, le squadre si preparano agli allenamenti con le nuove barche e alle regate preliminari. Il 31 gennaio 2026 rappresenta l’ultima possibilità per confermare la partecipazione e sfidare Team New Zealand, in vista della competizione che si terrà a Napoli tra un anno e mezzo. Un momento cruciale per le imbarcazioni e gli equipaggi coinvolti.

Manca un mese alla data di scadenza per l'iscrizione alla America's Cup 2027: il 31 gennaio 2026 sarà l'ultimo giorno per lanciare il guanto di sfida a Team New Zealand e per annunciare la propria partecipazione alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che si disputerà tra un anno e mezzo nelle acque di Napoli. Al momento risultano iscritti soltanto i detentori della Vecchia Brocca e i britannici di Athena Racing (Challenger of Record), ma nelle prossime settimane giungeranno delle novità. Luna Rossa sarà della partita per cercare di alzare al cielo l'ambito trofeo di fronte al proprio pubblico, gli svizzeri di Alinghi e i francesi di K-Challenge dovrebbero aggiungersi alla flotta dopo aver firmato un accordo a dieci mani (insieme al sodalizio italiano, ai neozelandesi e al gruppo inglese) che rafforzerà la Coppa America nel prossimo futuro.

