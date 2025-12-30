America Graffiti l’ultimo hamburger | chiudono i due locali di Forlì che hanno dato il via al mito

L’America Graffiti, noto locale di Forlimpopoli, ha chiuso definitivamente le sue attività, segnando la fine di un’epoca per gli appassionati di hamburger in zona. Dopo anni di presenza nel territorio, i due locali di Forlì e Forlimpopoli hanno concluso il loro percorso con un’ultima cena tra collaboratori e amici, lasciando un ricordo significativo per la comunità locale.

Forlì, 30 dicembre 2025 – Una cena con i collaboratori e gli amici ha messo la parola fine dell’ America Graffiti di Forlimpopoli. Lo storico ristorante lungo la via Emilia, adiacenti al multisala Cineflash e meta di tanti buongustai e appassionati di cinema, ha chiuso per sempre i battenti domenica sera, ultimo giorno del contratto di affitto che ha legato il locale iconico di Riccardo La Corte con la struttura forlimpopolese per 16 anni. Perché La Corte ha deciso di chiudere. E domani la stessa sorte toccherà anche all’ultimo degli America Graffiti ancora in mano al loro ideatore, quello del centro commerciale Punta di Ferro (in città rimane solo quello in via Costanzo II, zona industriale, non più in mano al suo fondatore). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

