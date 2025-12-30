Amazon dice addio ai droni in Italia | perché il Paese non è pronto e cosa perdiamo
Amazon ha annunciato la fine del servizio di consegne con droni in Italia, evidenziando alcune difficoltà legate alla normativa e alle infrastrutture. Questa scelta riflette le sfide che il Paese affronta nel adottare tecnologie innovative in ambito logistico. La decisione segna un passo indietro nel percorso verso consegne più rapide e sostenibili, lasciando gli utenti italiani senza questa possibile alternativa.
Povera Italia, non è un Paese per giovani ma neppure per droni. Scordiamoci quindi di ricevere un pacchetto recapitato al volo fino in giardino. Il colosso del commercio elettronico Amazon ha infatti comunicato di voler chiudere i programmi di sperimentazione delle consegne effettuate con mezzi volanti a pilotaggio remoto ( Prime Air ) che erano in corso presso il centro logistico di San Salvo (Chieti). Stop alle consegne con droni: Amazon chiude Prime Air in Abruzzo. La decisione è stata motivata con la definizione di “revisione strategica” ma di fatto segna una ritirata neppure troppo strategica dai cieli abruzzesi nonostante l’azienda statunitense avesse da poco annunciato di aver ricevuto dall’ente Nazionale Aviazione Civile ( Enac ), il certificato di operatore di droni (Luc, da Light Uas Operator Certificate), documento indispensabile per poter effettuare questo tipo di operazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it
