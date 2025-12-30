Altro incidente sull’A26 | tamponamento fra 5 auto 12 chilometri di coda a Masone

Un incidente si è verificato sull’A26, coinvolgendo cinque veicoli e causando un tamponamento a Masone. La situazione ha generato 12 chilometri di coda. Nella zona del Turchino, ieri sera, si è registrato un grave incidente con un morto e 24 feriti, che ha portato alla chiusura del tratto fino alle 4 del mattino.

