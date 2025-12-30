Altro incidente sull’A26 | tamponamento fra 5 auto 12 chilometri di coda a Masone
Un incidente si è verificato sull’A26, coinvolgendo cinque veicoli e causando un tamponamento a Masone. La situazione ha generato 12 chilometri di coda. Nella zona del Turchino, ieri sera, si è registrato un grave incidente con un morto e 24 feriti, che ha portato alla chiusura del tratto fino alle 4 del mattino.
Ieri sera, un morto e 24 feriti nella zona del Turchino: il tratto è rimasto chiuso sino alle 4 del mattino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull’A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso Roma
Leggi anche: Incidente sull'A8, schianto tra due auto: quattro chilometri di coda verso Milano
Tamponamento nei pressi di Torgiano, morta una donna - Una donna di 58 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, 3 novembre, sulla statale 3 bis, in direzione nord, all'altezza dello svincolo San Martino in Campo- ansa.it
Altro incidente sulla ss16 direzione Foggia a Molfetta. 118 e polizia locale sul posto. Improvvisi rallentamenti State attenti. - facebook.com facebook
Un altro incidente nella notte di Natale a Besozzo: tre giovani feriti x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.