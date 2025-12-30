Un incidente si è verificato nuovamente sull'autostrada A26, causando una coda di circa 10 km. Si tratta di un episodio che segue un altro incidente avvenuto poche ore prima, in cui si sono registrati un decesso e diversi feriti. La situazione richiede attenzione e cautela per gli automobilisti in transito sulla zona.

Nuovo incidente sull'autostrada A26 a poche ore da quello che visto la morte di un uomo e il ferimento di una ventina di persone.Tra il bivio con la diramazione A7 e Masone si registrano 10 km di coda per un incidente avvenuto intorno alle 11 di martedì 30 dicembre al km 21, che ha visto il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Altro incidente in A26, coda di 10 km

