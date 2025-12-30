Altro incidente in A26 coda di 10 km
Un incidente si è verificato nuovamente sull'autostrada A26, causando una coda di circa 10 km. Si tratta di un episodio che segue un altro incidente avvenuto poche ore prima, in cui si sono registrati un decesso e diversi feriti. La situazione richiede attenzione e cautela per gli automobilisti in transito sulla zona.
Nuovo incidente sull'autostrada A26 a poche ore da quello che visto la morte di un uomo e il ferimento di una ventina di persone.Tra il bivio con la diramazione A7 e Masone si registrano 10 km di coda per un incidente avvenuto intorno alle 11 di martedì 30 dicembre al km 21, che ha visto il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Incidente in autostrada: 6 km di coda, traffico in tilt
Leggi anche: Incidente spaventoso in autostrada, tutto bloccato: automedica e km di coda
Scontro tra bus e camion in A26: un morto e 20 feriti; Raffica di incidenti in autostrada, Santo Stefano in coda per decine di automobilisti; Mattinata di incidenti in autostrada: rallentamenti su A10 e A7, soccorsi in azione e code; Incidenti e disagi in autostrada: code su A10, A6 e A26.
Incidente A26 adesso: 9 km di coda verso Genova - Resta aggiornato sul traffico e sulle possibili chiusure grazie ai servizi online gratis. sicurauto.it
Incidente A26 adesso: tratto chiuso e 2 km di coda - Resta aggiornato sul traffico e sulle possibili chiusure grazie ai servizi online gratis. sicurauto.it
Un morto e 26 feriti sull’A26, autostrada riaperta dopo le 4 - 15 il tratto dell’autostrada A26 compreso fra Ovada e l’allacciamento con l’autostrada A10, teatro ieri sera di uno spaventoso incidente avvenuto ... ilsecoloxix.it
Altro incidente sulla ss16 direzione Foggia a Molfetta. 118 e polizia locale sul posto. Improvvisi rallentamenti State attenti. - facebook.com facebook
Un altro incidente nella notte di Natale a Besozzo: tre giovani feriti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.