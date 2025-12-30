Altro flop di Salvini | dal 1° gennaio pedaggi autostradali su dell’1,5% Ma il ministro dà la colpa alla Consulta

Dal 1° gennaio, i pedaggi autostradali aumenteranno dell’1,5%, secondo quanto annunciato dal ministro Salvini. La motivazione ufficiale attribuisce questa decisione alla Consulta, con un collegamento alle recenti sentenze della Corte Costituzionale. Questa misura si inserisce nel quadro delle politiche sui trasporti e delle scelte sulle tariffe autostradali, suscitando reazioni e riflessioni sul ruolo delle istituzioni coinvolte.

Se per il Ponte lo stop era dovuto alla crudele Corte dei Conti, stavolta la colpa ricade sulla Corte Costituzionale. Per il ministro Matteo Salvini infatti è tutta responsabilità della Consulta se dal 1° gennaio i pedaggi autostradali aumenteranno dell’1,5%. Il Mit (cioè Salvini) difende il ministro (cioè Salvini). A sostenerlo, ieri, una nota del Mit, nella quale si legge: “ La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe” dei pedaggi autostradali “fino a definizione dei nuovi pef regolatori”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

