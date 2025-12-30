Altro che pontiere | per non scontentare nessuno all’estero l’Italia di Meloni ha contato meno

Il percorso del governo Meloni in ambito internazionale si è caratterizzato, nel corso dell’ultimo anno, da una certa prudenza e cautela. Nonostante gli impegni, l’Italia ha mantenuto un ruolo discreto, evitando scelte nette o azioni che potessero creare divisioni. Questo atteggiamento, spesso interpretato come un equilibrio di facciata, ha segnato la politica estera del paese, che ha privilegiato la stabilità e il dialogo rispetto a decisioni decisive o visibili.

