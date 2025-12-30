Nel contesto del conflitto in Yemen, recenti attacchi sauditi su un carico di armi emiratino destinato ai secessionisti del Sud evidenziano le tensioni tra alleati come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La crisi interna anti-Houthi si intensifica, rischiando di complicare ulteriormente la situazione nel Paese e influenzando gli equilibri regionali.

La faida interna al campo anti-Houthi in Yemen continua ad ampliarsi e sta portando ai ferri corti due alleati come Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Nelle prime ore del 30 dicembre, infatti, l’aviazione di Riad ha bombardato il porto yemenita di Al-Mukalla per colpire una spedizione d’armi tracciata come arrivante dal porto emiratino di Fujairah. Il carico era diretto al Consiglio di Transizione del Sud (Stc), la forza anti-islamista che mira a ricostituire lo Stato dello Yemen del Sud, esistito fino al 1990, seppur privandolo dell’antica foggia marxista-leninista. Le bombe saudite sui secessionisti in Yemen e sui rifornimenti emiratini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Altissima tensione in Yemen: bombe saudite su un carico d’armi emiratino per i secessionisti del Sud

