Almanacco | Mercoledì 31 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’Almanacco di oggi, mercoledì 31 dicembre, presenta eventi storici, compleanni, il santo del giorno e un proverbio di dicembre. Con l’ultimo giorno dell’anno, si chiude un ciclo ricco di significati, tra ricorrenze e ricordi. In questa giornata si ricordano anche avvenimenti importanti come la proclamazione della fine delle ostilità da parte di Harry Truman nel 1946. Un momento di riflessione e di consapevolezza sul passato e sul nuovo anno che sta per iniziare.

Mercoledì 31 Dicembre è il 365° ed ultimo giorno del calendario gregoriano.Santo del giorno: San SilvestroProverbio di DicembreLa neve alla finestra per San Silvestro, ogni oliva nel canestroAccadde oggi1946 – Il presidente statunitense Harry Truman proclama ufficialmente la fine delle ostilità.

