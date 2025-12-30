almanacco del 30 12 2025

L’almanacco del 3 dicembre offre uno sguardo sugli eventi storici, le ricorrenze e le personalità nate in questa data. Ricordiamo figure come San Francesco Saverio e personalità come Joseph Conrad e Ozzy Osbourne. La giornata è anche occasione per conoscere momenti significativi, come la firma dell’armistizio di Calataç inizia del secolo scorso o il primo messaggio SMS inviato nel 1992. Un breve viaggio nel tempo, tra storia e ricorrenze, per una riflessione quotidiana.

almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio stai note gesuita missionario patrono dell'Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad Roberto Gualtieri le regista Jean Luc godard il cantante e frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense Derry Anna noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Buon compleanno tutto tutto Serena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il Viaggio nel tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di catalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico da un impianto della Union carbide causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms di questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro una meravigliosa giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 30-12-2025

