Alluvione la protesta | Argine recintato ma nessuna traccia di lavori E quanto legname nel fiume

Riceviamo e condividiamo la segnalazione di un lettore riguardo all’alluvione: persistono dubbi sulla realizzazione degli interventi di arginatura, con un’area recintata senza evidenza di lavori in corso e notevoli quantità di legname nel fiume. La situazione sottolinea l’urgenza di chiarimenti e azioni concrete per affrontare efficacemente l’emergenza meteo di Natale e prevenire futuri eventi simili.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Non si placano le discussioni sull’emergenza meteo di Natale. Sto leggendo di sindaci che eletti dai suoi cittadini si mettono contro di loro per dire che prima di tutto quello che viene e verrà fatto è per la sicurezza di tutti. A. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Alluvione, la protesta: "Argine recintato ma nessuna traccia di lavori. E quanto legname nel fiume" Leggi anche: Benevento, argine fiume Sabato: ripresi i lavori. Ma questa volta si concluderanno? Leggi anche: Tronco recintato ma non ci sono "lavori in corso" #lafotodeilettori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Alluvione, la protesta: Argine recintato ma nessuna traccia di lavori. E quanto legname nel fiume. Alluvione, la protesta: "Argine recintato ma nessuna traccia di lavori. E quanto legname nel fiume" - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Non si placano le discussioni sull’emergenza meteo di Natale. ravennatoday.it

Argini dello Judrio in sicurezza. Allo studio nuovi interventi - Gli interventi più urgenti per riparare i danni della disastrosa alluvione agli argini del torrente Judrio sono già pressoché ultimati, fanno sapere i tecnici della direzione ambiente e difesa del ... rainews.it

Ci sono 12 indagati per l'alluvione in Emilia Romagna: "Pericolo di disastro ancora attuale" - Nel 2024 le acque del Lamone ingrossato dalle piogge devastarono in particolare la zona di Traversara e Boncellino. today.it

Cresce la protesta a Pantelleria contro il "Pietro Novelli" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.