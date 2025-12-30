Alluvione in Romagna la perizia degli esperti | il piano regionale che indicava quei tratti a rischio ogni 20 anni non 200

Durante le festività di Natale, alcune zone della Romagna sono state colpite da nuove alluvioni, sollevando dubbi sulla gestione del rischio. La perizia degli esperti evidenzia che il piano regionale indicava a intervalli di 20 anni i tratti a rischio di alluvione, anziché ogni 200. Questa situazione sottolinea l’importanza di una pianificazione più efficace e di interventi tempestivi per prevenire future emergenze.

Nei giorni di Natale, mentre la maggior parte delle persone cercava riposo e calore familiare, una parte della Romagna si è trovata nuovamente sotto la minaccia delle piene dei fiumi. Tra il 24 e il 25 dicembre un'intensa ondata di piogge ha interessato vaste aree del Ravennate, portando i.

