All’IC Madonna Assunta un focus sui Campi Flegrei

Il 19 dicembre, presso l’Istituto Comprensivo Madonna Assunta di Napoli, il vulcanologo Giuseppe Luongo ha incontrato gli studenti per approfondire i temi dei Campi Flegrei. La visita, promossa dalla Dirigente scolastica, ha offerto un’occasione per conoscere meglio questa area vulcanica di grande interesse geologico e scientifico, contribuendo a sensibilizzare le giovani generazioni sulla tutela e la conoscenza del nostro territorio.

Giuseppe Luongo, vulcanologo di fama internazionale esperto dei Campi Flegrei, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Madonna Assunta" di Napoli lo scorso 19 dicembre, alla presenza della Dirigente Scolastica, prof.ssa Patrizia Vece, dei docenti e degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. L'incontro è stato organizzato dai docenti del Dipartimento di

