Allegri respira: contro il Cagliari tornano le soluzioni offensive. E all’orizzonte c’è già il primo assaggio di Füllkrug Mentre l’attenzione resta concentrata sulla rinascita di Christopher Nkunku, protagonista con una doppietta decisiva contro il Verona, il Milan può già sorridere per il suo primo “regalo di Natale”. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto con l’apertura del mercato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri ritrova il sorriso: a Cagliari avrà finalmente tre attaccanti veri da alternare. E Füllkrug è pronto a inserirsi