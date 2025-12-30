Allegri ritrova il sorriso | a Cagliari avrà finalmente tre attaccanti veri da alternare E Füllkrug è pronto a inserirsi
Allegri può contare su un reparto offensivo più completo con il ritorno di tre attaccanti a Cagliari, tra cui il nuovo arrivo Füllkrug, pronto a inserirsi. Questa novità offre maggiori possibilità tattiche e un’alternativa concreta per la fase offensiva. Mentre l’attenzione resta sulla crescita di Nkunku, protagonista con una doppietta, il Milan si prepara a sfruttare questa rinnovata dinamicità per le prossime sfide.
Allegri respira: contro il Cagliari tornano le soluzioni offensive. E all’orizzonte c’è già il primo assaggio di Füllkrug Mentre l’attenzione resta concentrata sulla rinascita di Christopher Nkunku, protagonista con una doppietta decisiva contro il Verona, il Milan può già sorridere per il suo primo “regalo di Natale”. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto con l’apertura del mercato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Lazio Women, finalmente Grassadonia ritrova il sorriso: contro il Sassuolo è decisiva la doppietta di Martina Piemonte
Leggi anche: Fiorentina, finalmente il primo sorriso! Udinese travolta 5-1 e primi tre punti in campionato
Verso Milan Cagliari, le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia: cosa filtra; Nkunku ritrova il sorriso: il Milan ora riflette sul mercato.
Verso Milan Cagliari, le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia: cosa filtra - Verso Milan Cagliari, ecco gli ultimissimi aggiornamenti in casa rossonera sulle condizioni di Leao e Gabbia. cagliarinews24.com
QUI MILANELLO: LEAO TORNA IN GRUPPO! Allegri ritrova il suo 10, ma la prudenza regna sovrana. Leggi le ultime #CagliariMilan #Leao #Gabbia #Fullkrug x.com
«#LEÃO È TORNATO! IL NUMERO 10 IN GRUPPO A MILANELLO: #ALLEGRI RITROVA LA SUA STELLA PER IL #CAGLIARI» Notizie d'oro dal centro sportivo: Rafa ha superato l'infortunio ed è pronto per la prima sfida del 2026! SCATTI E S - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.