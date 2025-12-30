Allarme incendi quattro automobili finiscono in fiamme fra due comuni

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2025, nella provincia di Lecce, quattro automobili sono state coinvolte in un incendio che ha interessato due comuni. L'evento ha causato preoccupazione tra i residenti e richiama l'attenzione sulle questioni di sicurezza stradale e prevenzione incendi nella zona. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle eventuali misure da adottare per evitare simili incidenti in futuro.

LECCE – È un bilancio pesante quello della notte tra il 29 e il 30 dicembre 2025 sulle strade della provincia di Lecce. Una sequenza di incendi ha tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, con tre diversi interventi registrati tra Carmiano e Casarano che hanno portato alla.

