Alla scoperta di Morricone a Roma con l’Ensemble Symphony Orchestra

Il 1° gennaio all’Auditorium Conciliazione di Roma, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno propone “Alla scoperta di Morricone”. Un concerto che rende omaggio alle composizioni del celebre maestro italiano, offrendo un’occasione per riscoprire e apprezzare il suo vasto patrimonio musicale in un evento di grande valore culturale.

Roma, 30 dic. (askanews) – Gran Galà di Capodanno, il primo gennaio, all’Auditorium Conciliazione di Roma, con “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, tributo alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine nello sconfinato repertorio del Maestro. La data è organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Non solo un concerto, un viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di Mission, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni, prosegue affrontando altre opere come Gli Intoccabili, La Califfa, Canone inverso, con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

