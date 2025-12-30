Alla Camera dei Deputati si discute della crisi idrica in Irpinia Spagnuolo | Abbiamo portato il tema sui tavoli giusti

In Aula alla Camera dei Deputati si discute della crisi idrica in Irpinia e nel Sannio. La Legge di Bilancio 2026 ha recepito un ordine del giorno che impegna risorse e interventi per migliorare le reti idriche e tutelare le comunità colpite. Spagnuolo ha sottolineato come il tema sia stato portato sui tavoli giusti, segnando un passo importante per affrontare la problematica.

Nell’Aula della Camera dei Deputati, a Montecitorio, è stata approvata la Legge di Bilancio 2026 e, nel medesimo contesto, è stato accolto un ordine del giorno dedicato alla crisi idrica in Irpinia e nel Sannio, con impegni mirati su reti, investimenti e tutela delle comunità interessate, a firma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

