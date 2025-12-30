Alimentazione aviaria e ricerca | un anno di scienza con Ariela Benigni

Un anno dedicato alla scienza con Ariela Benigni, focalizzandosi su alimentazione, aviaria e ricerca. In questo periodo si è approfondito il ruolo di uno stile di vita equilibrato, l’impatto della diffusione dell’aviaria tra diverse specie e l’importanza di sostenere studi scientifici fondamentali per la salute pubblica e il progresso del Paese. Un percorso che sottolinea come conoscenza e prevenzione siano essenziali per affrontare le sfide attuali.

L'alimentazione e l'importanza di osservare stili di vita sani, la diffusione dell'aviaria in differenti specie animali e la necessità di sostenere la ricerca per il presente e il futuro del Paese. Sono diversi i temi affrontati dalla dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nel 2025. Nel corso dell'anno, in alcune interviste rilasciate a Bergamonews, la ricercatrice ha approfondito molteplici tematiche legate alla salute e alla prevenzione. In occasione del quinto anniversario della pandemia da Covid-19, inoltre, ha fornito interessanti spunti su come quella drammatica emergenza ha dato un notevole impulso alla ricerca scientifica.

