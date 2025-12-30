Alfonso Signorini si sospende da Mediaset

Alfonso Signorini si è autosospeso temporaneamente da Mediaset in seguito alle recenti polemiche sollevate da Fabrizio Corona, che ha accusato l’esistenza di un presunto sistema per favorire alcuni concorrenti nel Grande Fratello. La decisione arriva in un momento di approfondimento e verifica, con l’obiettivo di chiarire la situazione e tutelare l’immagine delle parti coinvolte.

Dopo che Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset, nasce spontaneo il dubbio sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Cosa succede al programma: https://fanpa.ge/cTRjN - facebook.com facebook

Alfonso Signorini mi ha sempre colpito per umanità e gentilezza. In momenti così difficili, il mio affetto e la mia stima non cambiano ed aumentano x.com

