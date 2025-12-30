Alfonso Signorini si autosospende Mediaset approva la decisione | Giusto attenersi al Codice Etico aziendale

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, decisione approvata dall’azienda in conformità con il Codice Etico. Il conduttore del Grande Fratello ha scelto di interrompere temporaneamente le sue attività, mantenendo un atteggiamento di responsabilità e rispetto delle norme aziendali. Questa scelta segna un momento di riflessione e rispetto delle linee guida interne, in un contesto di attenzione alle questioni etiche e professionali.

Alfonso Signorini fa un passo indietro clamoroso: il conduttore del Grande Fratello ha deciso di fermarsi e interrompere ogni suo lavoro con Mediaset. La scelta arriva nel bel mezzo di una tempesta che ha scosso il mondo della tv italiana, innescata dalle pesanti accuse lanciate da Fabrizio Corona attraverso il suo programma su YouTube, Falsissimo. A dare l'annuncio sono stati i suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che difendono Signorini sia in tribunale che nelle cause civili. Secondo loro, il conduttore sarebbe vittima di attacchi diffamatori mirati a rovinare la sua reputazione costruita in decenni di carriera come giornalista e volto televisivo.

