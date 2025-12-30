Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset la dura reazione di Fabrizio Corona | Sa i segreti dei Berlusconi non lo licenzieranno | VIDEO

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset, suscitando reazioni nel mondo dello spettacolo. Fabrizio Corona ha commentato la decisione, sottolineando la sua opinione sulla situazione e le possibili implicazioni. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le dichiarazioni di Corona, evidenziando le dinamiche interne e le reazioni pubbliche.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Fabrizio Corona alla notizia della decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset dopo le rilevazioni fatte proprio dall'ex paparazzo. In un video pubblicato sui suoi canali social, Corona ha dichiarato: "Che strano Paese l'Italia, che quando suona un allarme non vanno a vedere se c'è qualcuno in casa ma corrono a spegnere l'allarme. E sapete perché? Perché l'allarme sono io". L'ex paparazzo, poi, reagisce duramente alla nota diffusa dai legali del conduttore in cui Signorini viene definito un "professionista": "Professionista del c***o. Come vi prendono per il c**o".

