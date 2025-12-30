Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset il Codacons | Non basta il Grande Fratello Vip non deve andare in onda

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona. La decisione ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella del Codacons, che chiede la sospensione del programma Grande Fratello Vip, ritenendo che la situazione richieda ulteriori valutazioni. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra figure di spicco e le esigenze di trasparenza nel mondo dello spettacolo.

Il Codacons chiede la sospensione del Grande Fratello Vip dopo la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona. L’associazione dei consumatori, infatti, in una nota ufficiale ha sottolineato: “Non basta fermare il conduttore, occorre sospendere cautelativamente l’intera messa in onda del programma”. Il Codacons ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano e una formale diffida a Mediaset, accompagnata da esposti all’AGCM e all’AGCOM, per verificare eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, il Codacons: “Non basta, il Grande Fratello Vip non deve andare in onda” Leggi anche: Il Codacons si scaglia contro il Grande Fratello: “L’autosospensione di Signorini non basta, non deve andare in onda” Leggi anche: Codacons attacca: “Autosospensione Signorini non basta, Grande Fratello non deve andare in onda” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: Campagna calunniosa e diffamatoria. Signorini si autosospende, Mediaset riflette sul futuro del Grande Fratello - Alfonso Signorini si autosospende, dopo le accuse da lui definite "calunniose" di Fabrizio Corona (nei giorni scorsi ascoltato in procura), e spinge Mediaset ... msn.com

