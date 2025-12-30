Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse | la decisione ufficiale e la linea dei legali

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset a seguito delle recenti accuse e delle polemiche che hanno coinvolto la sua figura pubblica. La decisione, comunicata ufficialmente, rappresenta un passo importante nel contesto delle indagini e delle valutazioni legali in corso. La linea dei legali e le future decisioni saranno fondamentali per chiarire la posizione del giornalista e conduttore.

Dopo due settimane segnate da polemiche, accuse e un'esposizione mediatica senza precedenti, Alfonso Signorini ha scelto di autosospendersi da tutti gli impegni editoriali con Mediaset. La decisione del giornalista e conduttore è stata comunicata ufficialmente da Cologno Monzese, che ha confermato di aver accettato la scelta del presentatore. La notizia ha trovato ulteriore conferma attraverso i legali di Signorini, intervenuti pubblicamente con una nota riportata anche dal Corriere della Sera. Una presa di posizione netta, maturata in un contesto che la difesa definisce estremamente delicato e dannoso.

