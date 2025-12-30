alfonso signorini la procura di milano apre un fascicolo per violenza sessuale ed estorsione

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, in seguito alla denuncia di Antonio Medugno. L’indagine riguarda presunte accuse di violenza sessuale ed estorsione. La notizia rappresenta un passo importante nell’ambito delle verifiche giudiziarie in corso, mentre si attendono eventuali sviluppi e chiarimenti da parte delle autorità competenti.

L’apertura dell’inchiesta e la denuncia di Antonio Medugno. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, giornalista e storico conduttore del Grande Fratello. L’atto giudiziario nasce da una denuncia presentata nei giorni scorsi da Antonio Medugno, ex concorrente del reality, che ha chiesto alla magistratura di accertare presunti episodi di violenza sessuale ed estorsione. Il fascicolo, affidato alla pm Letizia Mannella, responsabile del pool che si occupa dei reati contro le fasce deboli, è stato iscritto come atto dovuto, passaggio necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti preliminari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Milano, Corona interrogato in procura: Se prendono cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra; Codacons chiede indagini sul caso Signorini dopo le rivelazioni di Corona; Caso Signorini, Corona in Tribunale per interrogatorio.

