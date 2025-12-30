Alfonso Signorini indagatoa Milano per violenza sessuale dopo la denunciadi Antonio Medugno

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, dopo la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La denuncia riguarda presunti comportamenti violenti e sessuali. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la vicenda, che coinvolge una figura pubblica nota nel mondo dello spettacolo e dei media italiani.

