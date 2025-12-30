Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo. Le autorità stanno approfondendo alcune accuse che riguardano presunte violenze sessuali ed estorsione. La vicenda è ancora in fase di sviluppo e tutte le parti coinvolte sono oggetto di accertamenti per chiarire i fatti.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione Leggi anche: Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione Leggi anche: L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona; Non solo revenge porn: nuove ombre sul caso Corona-Signorini; Corona, indagini e veleni: un altro ex Gf valuta denuncia. Signorini al contrattacco, Endemol avvia verifiche; Fabrizio Corona: Oggi Antonio Medugno denuncerà Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione - La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. leggo.it

