Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione | un atto dovuto dopo la denuncia di Antonio Medugno

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, giornalista e conduttore televisivo, in seguito alla denuncia di Antonio Medugno. Le autorità stanno valutando le accuse di violenza sessuale ed estorsione. La notizia segna un passaggio importante nel procedimento giudiziario, che si svolgerà nel rispetto delle procedure legali e della presunzione di innocenza.

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata dall'ex concorrente del Grande.

La storia delle accuse contro Alfonso Signorini, dall’inizio - Cosa sostiene Fabrizio Corona e cosa ha raccontato l'ex concorrente del Grande Fratello VIP sulle presunte violenze e richieste di favori sessuali ... ilpost.it

Alfonso Signorini sotto accusa: accuse di violenza sessuale ed estorsione dall’ex GF indagate - Denuncia e dettagli delle accuseAntonio Medugno ha formalizzato il 24 dicembre una querela contro Alfonso Signorini, segnalando alla Procura della Rep ... assodigitale.it

Dopo la notizia dell'autosospensione di Alfonso Signorini, il Codacons si è scagliato contro il Grande Fratello chiedendo la cancellazione del programma - facebook.com facebook

Fabrizio Corona all'attacco di Alfonso Signorini: 'A gennaio porterò le prove'. In una clip sui social la critica all'autosospensione e A Mediaset #ANSA x.com

