Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione la mossa della procura di Milano dopo il caso Grande Fratello

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, per presunte responsabilità legate a violenza sessuale ed estorsione. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti indagini relative al caso Grande Fratello, sollevando attenzione sulle vicende giudiziarie che coinvolgono figure pubbliche del settore dello spettacolo.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno – assistito dai legali Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella – ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo. Ieri, lunedì 29 dicembre, il conduttore tv aveva annunciato la sua auto-sospensione da Mediaset. 🔗 Leggi su Open.online

