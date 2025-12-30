Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la querela dell’ex gieffino Medugno

Alfonso Signorini, noto conduttore e giornalista italiano, è stato messo sotto indagine dalla Procura di Milano per accuse di violenza sessuale ed estorsione. La notizia, resa nota il 30 dicembre 2025, deriva dalla querela presentata dall'ex gieffino Medugno. L'indagine è ancora in corso e al momento non sono state emesse accuse formali.

Milano, 30 dicembre 2025 – Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione. Un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. La querela è stata depositata lo scorso 24 dicembre ed e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli. Ieri il giornalista e conduttore televisivo si era autosospeso da ogni collaborazione con Mediaset. La decisione è stata presa dopo la bufera nata dalle accuse di Fabrizio Corona che ha denunciato l'esistenza di un presunto 'sistema Signorini' per entrare come concorrente o aspirante tale nella casa del Grande Fratello.

