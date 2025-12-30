Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Modugno

Alfonso Signorini è attualmente sotto indagine per presunte violenze sessuali ed estorsioni, a seguito di una denuncia presentata da Antonio Modugno. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini. Questo caso solleva questioni sulla tutela della privacy e sulla presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Alfonso Signorini è attualmente indagato per violenza sessuale, un atto dovuto dopo la denuncia di Antonio Modugno. La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini.

Caso Signorini, Corona a ruota libera: Più di cento testimonianze, verranno depositate due denunce

