Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Medugno

30 dic 2025

Alfonso Signorini è sotto indagine per accuse di violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia presentata da Antonio Medugno. La vicenda, riportata da Il Difforme, sta attirando l’attenzione sulle indagini in corso e sulle implicazioni legali per il conduttore televisivo. La situazione si sviluppa nel rispetto delle procedure giudiziarie e richiede una valutazione accurata dei fatti.

