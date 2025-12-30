Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo denuncia | un atto dovuto

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione. La notizia deriva da una denuncia presentata da una persona coinvolta, e rappresenta un atto ufficiale nell’ambito di un’indagine in corso. La vicenda si inserisce in un quadro di accertamenti giudiziari ancora in fase preliminare.

La Procura di Milano ha formalmente iscritto Alfonso Signorini nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di violenza sessuale ed estorsione. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata il 24 dicembre scorso da Antonio Medugno, ex partecipante al Grande Fratello, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero Alessandro Gobbis e all’aggiunto Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa della tutela delle fasce deboli. Medugno rappresenta il primo concorrente del reality show a supportare formalmente con una querela il presunto sistema denunciato pubblicamente da Fabrizio Corona nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

