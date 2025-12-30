Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano Ieri si era autosospeso da Mediaset

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, giornalista e conduttore tv, per presunte accuse di violenza sessuale ed estorsione. Signorini si era autosospeso da Mediaset in seguito alle prime indiscrezioni riguardanti un’inchiesta sulle pressioni esercitate su giovani aspiranti concorrenti del Grande Fratello. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini che ieri si era autosospeso da Mediaset nell’ambito dell’indagine sulle presunte pressioni esercitate dal conduttore su giovani aspiranti partecipanti al Grande Fratello. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano. Ieri si era autosospeso da Mediaset Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione: un atto dovuto dopo la denuncia di Antonio Medugno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia dell'ex gieffino Antonio Medugno; Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona; Non solo revenge porn: nuove ombre sul caso Corona-Signorini; Corona, indagini e veleni: un altro ex Gf valuta denuncia. Signorini al contrattacco, Endemol avvia verifiche. Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione - La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. msn.com

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione: un atto dovuto dopo la denuncia di Antonio Medugno - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini, a seguito della querela ... msn.com

Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale dopo la denuncia di Antonio Medugno - La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. milano.corriere.it

Caso Grande Fratello, Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Dopo la notizia dell'autosospensione di Alfonso Signorini, il Codacons si è scagliato contro il Grande Fratello chiedendo la cancellazione del programma - facebook.com facebook

Fabrizio Corona all'attacco di Alfonso Signorini: 'A gennaio porterò le prove'. In una clip sui social la critica all'autosospensione e A Mediaset #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.