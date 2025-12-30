Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale e estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno

Alfonso Signorini è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La procura di Milano ha avviato un'indagine ufficiale, che si basa sulla denuncia presentata lo scorso 24 dicembre. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

