Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale

Alfonso Signorini, noto conduttore televisivo, è attualmente sotto indagine presso la procura di Milano per presunte accuse di estorsione e violenza sessuale. La denuncia è stata presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello 2021-2022. La vicenda è in fase di approfondimento, e al momento non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Il conduttore televisivo Alfonso Signorini è indagato dalla procura della Repubblica di Milano per estorsione e violenza sessuale dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno, ex partecipante al Grande Fratello nell’edizione del 2021-2022. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Ieri Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. Il conduttore lo aveva fatto sapere attraverso i suoi legali in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona. Il “re dei paparazzi” attraverso il suo format ‘ Falsissimo ‘ aveva parlato di presunti favori sessuali per favorire la partecipazione di determinate persone al Grande Fratello VIP. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo denuncia: un atto dovuto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia dell'ex gieffino Antonio Medugno; Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona; Non solo revenge porn: nuove ombre sul caso Corona-Signorini; Lo show di Fabrizio Corona in Tribunale: 'Pronte le denunce contro Alfonso Signorini'. Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano. Ieri si era autosospeso da Mediaset - Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata dall'ex concorrente del GF Antonio Medugno ... ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la querela dell’ex gieffino Medugno - La procura di Milano ha aperto un fascicolo sul giornalista e conduttore tv, che nel frattempo si è autosospeso da ogni collaborazione con Mediaset ... quotidiano.net

Alfonso Signorini nei guai: indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale e estorsione - Alfonso Signorini, indagato dopo la denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. notizie.it

Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo s - facebook.com facebook

Fabrizio Corona all'attacco di Alfonso Signorini: 'A gennaio porterò le prove'. In una clip sui social la critica all'autosospensione e A Mediaset #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.