Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno commentato le recenti accuse mosse da Fabrizio Corona, definendo la campagna come calunniosa e volta a danneggiare la reputazione del conduttore. In una dichiarazione ufficiale, hanno sottolineato l'importanza di rispettare la verità e di evitare attacchi diffamatori che possano compromettere la carriera e l’immagine pubblica di Signorini.

I legali di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, cosa hanno detto sulla condotta dell’ex paparazzo. Sono Daniela Missaglia e Domenico Aiello gli avvocati che hanno assunto la difesa di Alfonso Signorini dopo che è stato accusato da Fabrizio Corona. A causa della delicata situazione il conduttore si è autosospeso da Mediaset, intanto i suoi legali si sono scagliati contro la condotta dell’ex paparazzo dicendo: “È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Alfonso Signorini, gli avvocati contro Corona: “Campagna calunniosa per distruggere la sua carriera”

Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria”

Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona, i legali: «Campagna calunniosa e diffamatoria»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona sul presunto «sistema» per entrare al Grande Fratello: «Campagna calunniosa e diffamatoria»; Alfonso Signorini: “Corona? Montagna di fango, sarà ristabilita la verità con elementi nuovi e sorprendenti”; Anche Gianluca Costantino potrebbe denunciare Alfonso Signorini, le rivelazioni dell'avvocato dell'ex gieffino; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: «Campagna diffamatoria».

Daniela Missaglia Domenico Aiello, avvocati di Alfonso Signorini già stati contro Fabrizio Corona/ Retroscena - Daniela Missaglia Domenico Aiello, avvocati di Alfonso Signorini già stati contro Fabrizio Corona: retroscena svelato da Selvaggia Lucarelli ... ilsussidiario.net