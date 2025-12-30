Alfonso Signorini gli avvocati contro Corona | Campagna calunniosa per distruggere la sua carriera
Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno commentato le recenti accuse mosse da Fabrizio Corona, definendo la campagna come calunniosa e volta a danneggiare la reputazione del conduttore. In una dichiarazione ufficiale, hanno sottolineato l'importanza di rispettare la verità e di evitare attacchi diffamatori che possano compromettere la carriera e l’immagine pubblica di Signorini.
I legali di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, cosa hanno detto sulla condotta dell’ex paparazzo. Sono Daniela Missaglia e Domenico Aiello gli avvocati che hanno assunto la difesa di Alfonso Signorini dopo che è stato accusato da Fabrizio Corona. A causa della delicata situazione il conduttore si è autosospeso da Mediaset, intanto i suoi legali si sono scagliati contro la condotta dell’ex paparazzo dicendo: “È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
