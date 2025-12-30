Alfonso Signorini è attualmente sotto indagine presso la procura di Milano per presunte condotte di estorsione e violenza sessuale, a seguito di una denuncia presentata da Antonio Medugno, ex partecipante del Grande Fratello 2021-2022. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte delle autorità, mentre il legale del conduttore ha definito le accuse come infondate.

Il conduttore televisivo Alfonso Signorini è indagato dalla procura della Repubblica di Milano per estorsione e violenza sessuale dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno, ex partecipante al Grande Fratello nell’edizione del 2021-2022. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Meno di 24 ore fa, Signorini si è autosospeso da Mediaset. Signorini indagato dopo la denuncia di Medugno. La pm Mannella coordina con il collega Alessandro Gobbis anche l’inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini. Una querela presentata dopo che nelle scorse settimane il “re dei paparazzi”, attraverso il suo format ‘ Falsissimo ‘, ha accusato, in sostanza, il giornalista e conduttore tv di aver portato avanti un “sistema” di favori sessuali richiesti – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alfonso Signorini è indagato per estorsione e violenza sessuale. Il legale del conduttore: accusa balorda

