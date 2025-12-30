Alessio Boni | Ai ragazzi dico di mordere la nebbia e cercare la propria luce

Alessio Boni, nato sul Lago d’Iseo in una famiglia di piastrellisti, ha scoperto la passione per il teatro a 21 anni. In questa intervista condivide il suo percorso, offrendo consigli ai giovani: “Mordete la nebbia e cercate la vostra luce”. Un’analisi sincera e semplice di un attore che ha saputo affermarsi con impegno e dedizione nel mondo dello spettacolo.

L'INTERVISTA. Nato in una famiglia di piastrellisti sul Lago d'Iseo, ha messo piede per la prima volta a teatro a 21 anni. E da lì ha lavorato con grandi registi come Strehler e Ronconi e ha vinto il Nastro d'argento per «La meglio gioventù». «Ai miei tre figli auguro la libertà interiore nel rispetto degli altri».

