Alessia De Battista - La sala giochi Ilaria Marchi - Muta esposizione

Artericambi annuncia con piacere la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona per il progetto “First Step 12 – Foglie Giallo Biloba”. Tra le iniziative coinvolte, troviamo le esposizioni di Alessia De Battista, “La sala giochi”, e Ilaria Marchi, “Muta esposizione”. Un’occasione per valorizzare il lavoro degli artisti emergenti e promuovere il dialogo tra creatività e formazione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.