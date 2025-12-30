Alessia De Battista - La sala giochi Ilaria Marchi - Muta esposizione
Artericambi annuncia con piacere la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona per il progetto “First Step 12 – Foglie Giallo Biloba”. Tra le iniziative coinvolte, troviamo le esposizioni di Alessia De Battista, “La sala giochi”, e Ilaria Marchi, “Muta esposizione”. Un’occasione per valorizzare il lavoro degli artisti emergenti e promuovere il dialogo tra creatività e formazione.
Artericambi è lieta di annunciare la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona per il progetto “First Step 12 – Foglie Giallo Biloba”. First Step è il progetto con cui l’Accademia di Belle Arti di Verona, dal 2008, sostiene la crescita professionale dei propri studenti nel sistema. 🔗 Leggi su Veronasera.it
