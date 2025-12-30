Alessandro Lucarelli | Il fallimento del Parma sembrava Fantozzi volevo picchiare Cassano

Alessandro Lucarelli, ex capitano del Parma durante il fallimento del 2015, ricorda quei momenti difficili. Con un impegno totale, accettò uno stipendio di ventimila euro a stagione, senza farsi condizionare dalle difficoltà economiche del club. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla gestione di una delle crisi più complesse nel calcio italiano, evidenziando l’attaccamento alla maglia e la determinazione di un professionista.

Alessandro Lucarelli è stato l’ultimo capitano del Parma in fallimento, anno 2015. “Accettai ventimila euro a stagione, non mi importava. Per il Parma ho sempre ragionato col cuore, più che con il portafoglio”, dice in un’intervista alla Gazzetta nella quale si toglie un’intero lastricato di sassolini dalle scarpe. “Non c’è più rispetto per figure come le nostre. Forse siamo scomodi? Non lo so. Resta il fatto che dopo 17 anni d’amore la mia storia con il club meritava un finale diverso. Sono stato mandato via senza avere una spiegazione chiara. L’ho trovata una mancanza di rispetto grave, sia per me come persona che per quello che ho rappresentato per la città di Parma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

